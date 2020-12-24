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İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 23:41 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 23:41

Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar için İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşların başladığı bildirildi.


Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek.
 
Türkiye'ye varışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek.
 
Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek.
 
Türkiye, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti.

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İngiltere uçuş Türk vatandaşları
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