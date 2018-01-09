İngiltere'den Trump'a şok sözler

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, ülkeye ziyareti hem halk tarafından hem de iki parlamento tarafından hoş karşılanmayacak olan ABD Başkanı Trump'a yapılan davetin geri çekilemeyeceğini söyledi. Trump'ın İngiltere ziyaretiyle ilgili konuşan Avam Kamarası Sözcüsü Bercow ise, 'Hem Lordlar Kamarası'nda hem de Avam Kamarası'nda hoş karşılanmayacak.' ifadelerini kullandı.

