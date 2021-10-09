İngiltere'den sonra Polonya, AB’ye başkaldırdı!

Avrupa Birliği'nden yeni kriz kapıda. Polonya Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa Birliği’nin temel kurallarından olan Birlik yasalarının üstünlüğüne meydan okuyan bir karar alarak ulusal yasaları üstün görmesi uzun süredir sorunlu olan ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. İngiltere’nin AB’den ayrılması için kullanılan Brexit’ten sonra topluluk Polexit’i konuşmaya başladı.

