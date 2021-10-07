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İngiltere'den son dakika Türkiye kararı!

07 Ekim 2021 Perşembe - 19:41 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 20:10

İngiltere, Türkiye dahil 37 ülkeden gelen tam aşı uygulanmış yolcuları alacağını duyurdu.


İngiltere Ulaşım Bakanlığı, İngiltere'ye gidecek yolcularla ilgili yeni kararlarını açıkladı.
 
Türkiye kırmızı listeden çıkarıldı.
 
Türkiye dahil 37 ülkeden İngiltere'ye gidecek yolcular, tam aşı şartını yerine getirdiği takdirde ülkeye girebilecek.
 
İngiltere, onayladığı COVID-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.
 
Listede 7 ülke ve bölge kaldı
 
Yeni düzenleme ile 47 noktadan İngiltere'ye seyahatler kırmızı listeden çıkarılmış oldu.
 
Listede sadece 7 ülke ve bölgenin kaldığının altı çizildi. 

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İngiltere Türkiye aşı
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