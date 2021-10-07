İngiltere'den son dakika Türkiye kararı!

İngiltere Ulaşım Bakanlığı, İngiltere 'ye gidecek yolcularla ilgili yeni kararlarını açıkladı.

Türkiye kırmızı listeden çıkarıldı.

Türkiye dahil 37 ülkeden İngiltere'ye gidecek yolcular, tam aşı şartını yerine getirdiği takdirde ülkeye girebilecek.

İngiltere, onayladığı COVID-19 aşılarını, Türkiye'de yaptıranları da 10 gün ev karantinasından muaf tutma kararı aldı.

Listede 7 ülke ve bölge kaldı

Yeni düzenleme ile 47 noktadan İngiltere'ye seyahatler kırmızı listeden çıkarılmış oldu.

Listede sadece 7 ülke ve bölgenin kaldığının altı çizildi.