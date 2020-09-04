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İngiltere'den Johnson'dan AB'den anlaşmasız ayrılık açıklaması

AA |  04 Eylül 2020 Cuma - 22:19 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 22:19

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması yapmadan Brexit geçiş dönemini terk etmesini istediğini belirterek, anlaşmalı ya da anlaşmasız ayrılıkla ülkesinde refah düzeyinin daha da yükseleceği değerlendirmesinde bulundu.


İngiliz SKY News'e Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Boris  Johnson, ayrılığın ardından nakliye sektöründe oluşabilecek sınır sorunları da  dahil her türlü olasılığa hazır olduklarını belirtti.
 
Johnson, "Yıl sonuna kadar ne olursa olsun AB'den ayrıldığımızı, geçiş  dönemini terk ettiğimizi herkesin anlamasını sağlamalıyız. AB'li ortaklarımızın  İngiltere'nin ne yapmak istediğini anlamaları çok önemlidir." dedi.
 
Ülkesinin AB ile ticaret anlaşması yapmadan Brexit geçiş dönemini terk  etmesini istediğine dikkati çeken Johnson, "Anlaşmalı olsun ya da olmasın  İngiltere'nin refah düzeyi daha da yükselecek. Avustralya tarzı bir anlaşmaya  veya çözüme sahip olabiliriz. Bize Kanada tarzı bir çözüm de sunabilirler, her  iki olasılığa da hazırız." ifadelerini kullandı.
 
Brexit sonrası ilişkiler
 
31 Ocak'ta AB'den ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak  üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.
 
Ayrılık anlaşması uyarınca tarafların müzakere sürecini ve geçiş  dönemini uzatmak için haziran sonuna kadar karar vermeleri gerekse de  görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilemedi.
 
İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini  uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.
 
Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31  Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.
 
Başbakan Johnson'ın "Avustralya şartları" diye nitelediği durum, büyük  oranda anlaşmasız ayrılığı ifade ediyor.
 
Avustralya'nın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması bulunmuyor ve iki  taraf arasındaki ticaretin büyük bir kısmı, bazı ürünler hariç, Dünya Ticaret  Örgütü kurallarına göre yapılıyor.
 

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