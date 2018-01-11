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İngiltere'den İsrail'e kınama

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 20:57 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 2:51

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı bölgelerde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ek konut inşa etme kararını kınadı.


İngiltere Dışişleri Bakanlığında Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı  Alistair Burt, İsrail'in son kararına ilişkin açıklamada bulundu.
 
Burt, "İngiltere, İsrailli makamların Batı Şeria'daki yerleşim  birimlerine yönelik plan ve ihalelerin ilerletilmesini kuvvetli şekilde kınıyor."  ifadelerini kullandı.
 
İsrail'e, bu planlarını gözden geçirmesi çağrısında bulunan Burt,  "Yerleşimler, uluslararası hukukta yasa dışı ve iki devletli çözümün fiziki  olarak yaşayabilirliğini baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet  Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Kurumu, Batı  Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine yüzlerce ilave konut inşa etme kararını  onaylamıştı. Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde  işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa  faaliyetlerine hız vermişti.
 
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm  Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

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