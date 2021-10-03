Yurt dışında yaşamak isteyenleri ilgilendiren flaş karar! O meslekler için vize veriliyor

Yurt dışında yaşamak isteyen binlerce vatandaşı ilgilendiren flaş karar! İngiltere o mesleklerden 5 bin kişi alınacağını duyurdu. Noel yaklaşırken tedarik sorununa çözüm bulmak isteyen hükümet, 'Hızlandırılmış Vize Programı'nı başlattı.

İngiltere'de Noel yaklaşırken ülkedeki tedarik sorununa çözüm bulabilmek için hükümet 'Hızlandırılmış Vize Programı'nı başlattı.

Bir süredir tedarik krizi ile boğuşan İngiltere 'de çözüm için yeni bir adım atıldı.

'1500 kadar sürücü alınacağı duyuruldu. Bu sürücülere Aralık ayına kadar geçici vize tanımlanacak' dedi. CNN TÜRK Londra temsilcisi Metin Güneş İngiltere hükümetinin 'Hızlandırılmış Vize Programı'nı başlattığını belirtti. Güneş,dedi.

Daha önce İngiltere basınında çıkan haberlerde bu sayının 5 bin olacağı belirtilmişti.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.

Başkent Londra'daki çeşitli marketlerde özellikle sebze ve meyve ürünleri ile hazır suların satışa sunulduğu rafların boş olduğu görüldü.

Öte yandan, enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde de uzun kuyruklar oluştu.

İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen araç sahipleri başkentteki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.