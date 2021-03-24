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İngiltere'den flaş sığınmacı kararı! Üçüncü ülkelere gönderecek

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 19:01 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 19:01

İngiltere yeni göç stratejisi kapsamında, sığınmacıları, talepleri incelenirken veya temyiz başvuruları devam ederken açık denizler veya üçüncü ülkelerde tutabilmek için yasal değişiklik yapmayı planlıyor.


İçişleri Bakanı Priti Patel, hükümetin sığınma ve yasa dışı göçle  ilgili yeni planını açıkladı.
 
Avam Kamarası'nda konuşan Patel, planla hem yasadışı göç şebekeleriyle  mücadele etmek hem de hak sahibi olmadıkları halde sığınma talebinde bulunanları  engellemek istediklerini söyledi.
 
Plan, sınır dışı edişlerin hızlandırılması, insan kaçakçılarına veya  ülkeye yasadışı yollardan gelenlere verilecek cezaların artırılması ve Fransa  gibi güvenli ülkeler üzerinden gelmeleri halinde kabullerinin engellenmesini  içeriyor.
 
Yasal değişiklik yapılacak
 
Planda ayrıca, sığınmacıların veya ülkeye yasadışı yollardan gelen  kişilerin açık denizlerdeki sığınma merkezleri veya üçüncü ülkelerde tutulması da  yer alıyor.
 
Bakanlığın plana dair açıklamasında, ülkenin mevcut sığınma sisteminin  "insan kaçakçıları tarafından kolayca suistimal edildiği" ve "Birleşik Krallık'a  yasadışı yollardan girmeye teşebbüs edenleri caydırmadığı" belirtildi.
 
 Açıklamada, "kontrol edilmediği takdirde yasadışı göçün kamu  hizmetleri üzerindeki baskısının sürdürülemez hale geleceği" vurgulandı.
 
Çözüm önerileri arasında, Göçmenlik ve İltica Yasası'nın 77. ve 78  maddelerinin değiştirilmesi, böylece sığınmacıları, sığınma talepleri  incelenirken veya temyiz başvuruları devam ederken ülkeden uzaklaştırmanın mümkün  hale getirilmesi de yer aldı.
 
 İngiliz sömürgeleri sığınmacı kabul etmek istemiyor
 
Sığınmacıların tutulabileceği yerler arasında adı geçen İngiliz  sömürgeleri Man Adası ve Cebelitarık yönetimleri, herhangi bir sığınmacıyı kabul  etmeyeceklerini açıklamıştı.
 
Ayrıca yaz aylarında da bakanlığın sığınmacıları İngiltere'den 4 bin  mil uzaklıktaki diğer bir sömürgesi olan Ascension Adası'na göndermeyi  planladığına dair haberler basına sızmıştı.

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İngiltere sığınmacı göç stratejisi
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