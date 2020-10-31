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İngiltere'den flaş koronavirüs kararı! 1 ay boyunca...

DHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 21:35 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 21:35

İngiltere’de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vaka sayısı 1 milyonu geçti. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kısıtlamalar ve 4 haftalık karantina kararını duyuracağını bildirdi.


İngiltere’de son 24 saatte 21 bin 915 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 11 bin 660’a yükseldi. Dünya genelinde en fazla can kaybına sahip 5’inci ülke olan İngiltere’de yeni kısıtlamalar ve karantina yolda. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni kısıtlamalarla birlikte 4 hafta sürecek karantina uygulamasını duyuracağını bildirdi. İngiliz bakanlar ve sağlık uzmanlarıyla acil durum toplantısı düzenleyen Johnson’ın eğlence mekanlarının kapanması ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağının uygulanması gibi yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor.

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