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İngiltere'den flaş karar! Artık zorunlu

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 13:07 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 13:07

İngiltere'ye yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış "negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu gösterme" zorunluluğu getirildi.


İngiltere Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,  Kovid-19'un yeni türlerinin yayılmasını önlemek için ülkeye girişlerde ek  önlemler alındığı belirtildi. Bu kapsamda, kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye  geleceklerin son 72 saatte alınmış negatif Kovid-19 test sonucu zorunluluğunun  getirildiği, bu kurala uymayanların ise 500 pound para cezasına çarptırılacakları  bildirildi.
 
Nakliyecilerin, 11 yaşın altındakilerin, mürettebat ve test altyapısı  bulunmayan ülkelerden gelenlerin test sunma zorunluluğu olmadığı aktarılan  açıklamada, ülkeye "seyahat koridoru listesi"nde bulunmayan ülkelerden giriş  yapanların 10 günlük bireysel karantina zorunluluğunun devam ettiği bilgisi de  paylaşıldı.
 
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps,  ülkeye yeni Kovid-19 vakalarının girişini durdurmak için etkili önlemlerin  bulunduğunu ancak virüsün yeni türlerinin yayılması konusunda daha sıkı önlemler  almaları gerektiğini kaydetti.
 
Shapps, test zorunluluğunun, devam eden seyahat koridoru önlemleriyle  Kovid-19 aşılamalarının yeterli seviyeye ulaşacağı vakte kadar virüsü kontrol  etmeye yardımcı olacağını vurguladı.
 
Vaka sayıları ve can kaybı artıyor
 
 Dün 1162 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüsün yüzde 70 daha  hızlı yayılan bir türü nedeniyle vakalar da giderek artıyor.
 
Hükümet, şubat ortasına kadar virüsten en çok etkilenenlerin  aşılanmasıyla 5 Ocak'ta başlayan karantinayı yavaş yavaş kaldırıp normale dönmeyi  umuyor.
 
Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta  aşı çalışmalarına başlamıştı.
 
İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de  Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının da ilk dozu 4 Ocak'ta  vurulmuştu.
 

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