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İngiltere'den flaş açıklama: Kaygı duyuyoruz

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 19:02 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 19:02

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İsrail - Suriye sınırındaki gelişmelerden kaygı duyduklarını bildirdi.


Johnson, yazılı açıklamasında, İngiltere'nin geçen hafta sonu  İsrail’in Suriye sınırında yaşanan gelişmelerden kaygılı olduğunu belirterek,  "İsrail’in, topraklarına tecavüze karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz.”  ifadesini kullandı.
 
İran'ın, barış sürecine yönelik gayretlerden saptığını savunan  Johnson, şunları kaydetti:
 
"İran'ın eylemlerinden kaygı duyuyoruz. Rusya’yı, kışkırtıcı  eylemlerden kaçınmaları için rejim ve destekçileri üzerindeki nüfuzunu kullanmaya  ve daha geniş bir barış sürecine yönelik çabaları desteklemeye çağırıyoruz.”
 
"Yakından takip ediyoruz"
 
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic de  yaptığı açıklamada, İsrail sınırında geçen hafta sonu yaşanan olaylar da dahil  olmak üzere Suriye'deki askeri tırmanışın derin endişeye neden olduğunu  belirterek, "Bu durum gerçekten tehlikeli biçimde yayılabilir. Durumu çok  yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
 
Suriye’de siyasi çözümün bir alternatifi olmadığına dikkati çeken  Kocijancic, şöyle devam etti:
 
"Suriyeli partileri, müttefiklerini ve bölgesel aktörleri uluslararası  hukuka uymaya, itidalli davranmaya ve durumu daha da tırmandıracak ve Suriyeli  sivillerinin acısını uzatacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."
 
İsrail ordusu, Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir  insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine  düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'deki "İran'a ait hedeflere" hava  saldırısı düzenlemişti. Saldırı sırasında İsrail'e ait bir F-16 düşürülmüştü.
 

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