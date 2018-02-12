İngiltere'den flaş açıklama: Kaygı duyuyoruz

Johnson, yazılı açıklamasında, İngiltere 'nin geçen hafta sonu İsrail ’in Suriye sınırında yaşanan gelişmelerden kaygılı olduğunu belirterek, "İsrail’in, topraklarına tecavüze karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz.” ifadesini kullandı.

İran'ın, barış sürecine yönelik gayretlerden saptığını savunan Johnson, şunları kaydetti:

"İran'ın eylemlerinden kaygı duyuyoruz. Rusya ’yı, kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaları için rejim ve destekçileri üzerindeki nüfuzunu kullanmaya ve daha geniş bir barış sürecine yönelik çabaları desteklemeye çağırıyoruz.”

"Yakından takip ediyoruz"

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic de yaptığı açıklamada, İsrail sınırında geçen hafta sonu yaşanan olaylar da dahil olmak üzere Suriye'deki askeri tırmanışın derin endişeye neden olduğunu belirterek, "Bu durum gerçekten tehlikeli biçimde yayılabilir. Durumu çok yakından takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de siyasi çözümün bir alternatifi olmadığına dikkati çeken Kocijancic, şöyle devam etti:

"Suriyeli partileri, müttefiklerini ve bölgesel aktörleri uluslararası hukuka uymaya, itidalli davranmaya ve durumu daha da tırmandıracak ve Suriyeli sivillerinin acısını uzatacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."