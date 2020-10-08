İngiltere'de yer alan 28 bin öğrenci nüfusuna sahip Newcastle Üniversitesi'nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversitede çalışan 6 bin 500 çalışandan 12’sinde virüs tespit edildiğini açıkladı.
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İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nde corona virüs alarmı
DHA | 08 Ekim 2020 Perşembe - 18:44 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 18:44