İngiltere'deki G7 toplantısında büyük panik! Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre; İngiltere'nin dönem başkanlığında Londra'da düzenlenen G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hindistan heyetindeki iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın başkanlığındaki heyet üyelerine uygulanan PCR testlerinde iki kişide Kovid-19 tespit edildi.

Bakan Jaishankar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün muhtemel Kovid-19 vakalarıyla temasta olduğumuzu öğrendik. Tedbir olarak ve diğerlerini riske atmamak adına görüşmelerimi çevrim içi gerçekleştirmeye karar verdim. Bu, bugün yapılacak G7 toplantısında da geçerli olacak." ifadesini kullandı.

Jaishankar'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmazken, bakan ve diğer heyet üyeleri önlem olarak kendilerini tecrit etti.

G7 üyesi olmayan Hindistan , "Kovid-19 salgını sonrası gerçekleşen ilk yüz yüze zirve" olarak nitelenen toplantıya davet edilmişti. Jaishankar, dün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile sosyal mesafe tedbirlerinin uygulandığı yüz yüze görüşme gerçekleştirmişti.