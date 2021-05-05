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  • İngiltere'deki G7 toplantısında büyük panik! Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere'deki G7 toplantısında büyük panik! Hindistan heyetindeki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:46 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 13:46

Son dakika haberine göre; İngiltere'nin dönem başkanlığında Londra'da düzenlenen G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Hindistan heyetindeki iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.


Hint basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Subrahmanyam  Jaishankar'ın başkanlığındaki heyet üyelerine uygulanan PCR testlerinde iki  kişide Kovid-19 tespit edildi.
 
Bakan Jaishankar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün muhtemel  Kovid-19 vakalarıyla temasta olduğumuzu öğrendik. Tedbir olarak ve diğerlerini  riske atmamak adına görüşmelerimi çevrim içi gerçekleştirmeye karar verdim. Bu,  bugün yapılacak G7 toplantısında da geçerli olacak." ifadesini kullandı.
 
Jaishankar'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmazken, bakan ve diğer heyet  üyeleri önlem olarak kendilerini tecrit etti.
 
 
G7 üyesi olmayan Hindistan, "Kovid-19 salgını sonrası gerçekleşen ilk  yüz yüze zirve" olarak nitelenen toplantıya davet edilmişti. Jaishankar, dün ABD  Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile sosyal mesafe tedbirlerinin uygulandığı yüz  yüze görüşme gerçekleştirmişti.
 
Bakan Jaishankar ayrıca, İngiltere'nin Hint kökenli İçişleri Bakanı  Priti Patel ile buluşmuştu.

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