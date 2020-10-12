İngiltere'de yeni tedbirler açıklandı! 'Tehlikeli nokta' çaresizliği...

İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamaları açıkladı. Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasına izin verdikleri takdirde "engellenemez bir ölüm oranıyla" karşılaşacakları ve bu nedenle sağlık çalışanlarının diğer hastalarla ilgilenemeyeceği uyarısında bulundu.