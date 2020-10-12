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İngiltere'de yeni tedbirler açıklandı! 'Tehlikeli nokta' çaresizliği...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artışının tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurdu.

İngiltere'de yeni tedbirler açıklandı! 'Tehlikeli nokta' çaresizliği...
 
  
İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni  kısıtlamaları açıkladı.  Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasına izin  verdikleri takdirde "engellenemez bir ölüm oranıyla" karşılaşacakları ve bu  nedenle sağlık çalışanlarının diğer hastalarla ilgilenemeyeceği uyarısında  bulundu.
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