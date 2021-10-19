İngiltere'de yeni mutasyon alarmı! 'AY.4.2'

Koronavirüs mücadelesi tüm dünyada devam ederken, bir kötü haber daha geldi. İngiltere 'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alındı ve çok tehlikeli uyarısı yapıldı.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı. Hürriyet'te yer alan habere göre; 5 milyona yakın can mal olan, Delta varyantı nedeniyle vaka ve ölüm sayısının dünyanın bazı bölgelerinde artmaya devam ettiği Koronavirüs ile ilgili yeni bir haber geldi. İngiltere’de görülen 'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları, AY.4.2’nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğunu belirledi.

AY.4.2 ile ilgili 'Delta'dan çok daha tehlikeli' uyarısı yapıldı. İngiltere'deki yüksek vakaların nedeni olarak da AY.4.2 gösterildi.

London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanı François Balloux araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Eğer ilk incelemelerimiz doğruysa AY.4.2, pandeminin başladığı günden beri karşımıza çıkan en bulaşıcı Koronavirüs türü.'

Vaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 4'üncü ülke olan İngiltere'de yaklaşık 8.5 milyon kişiye virüs bulaştı.

Kovid-19 140 bine yakın kişinin hayatına mal olurken, 7 milyona yakın kişi ise virüsü yenmeyi başardı.

Salgından en çok etkilenen ülke ABD'de ise virüs 46 milyona yakın insana bulaştı ve 746 bin 509 cana mal oldu.