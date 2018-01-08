09 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
11°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.305 -0.29 EURO 4,4820 0.02
USD 3,7440 0.02 ALTIN 158,840 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

İngiltere'de uçak düştü!

08 Ocak 2018 Pazartesi - 17:24 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 17:24

Uçak Tewkesbury yakınlarında bir tarlaya düştü, bölgeye iki ambulans sevk edildi.


İngiliz medyası, ülkenin orta kesiminde yer alan Tewkesbury yakınlarında yakınlarında bir uçağın düştüğünü son dakika koduyla duyurdu.
 
Olay yerine itfaiye ekipleri ve iki ambulans gönderildiği bildiriliyor.

ETİKETLER

Tewkesbury ingiltere uçak düştü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.