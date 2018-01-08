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İngiltere'de uçak düştü!
08 Ocak 2018 Pazartesi - 17:24
| Son Güncelleme : 08 01 2018 - 17:24
Uçak Tewkesbury yakınlarında bir tarlaya düştü, bölgeye iki ambulans sevk edildi.
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İngiliz medyası, ülkenin orta kesiminde yer alan Tewkesbury yakınlarında yakınlarında bir uçağın düştüğünü son dakika koduyla duyurdu.
Olay yerine itfaiye ekipleri ve iki ambulans gönderildiği bildiriliyor.
ETİKETLER
Tewkesbury
ingiltere
uçak
düştü
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