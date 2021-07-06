İngiltere’de tepki çeken karar! O kişiler temaslı da olsa karantinaya girmeyecek

Daha önce mutasyonlu virüs nedeniyle zor günler geçiren İngiltere’de şaşırtan bir karar alındı. Ülkede çift doz aşı olmuş vatandaşlar, koronavirüs temaslısı olsalar da karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

İngiltere hükümeti ve sağlık bakanlığı ülkenin koronavirüs mücadele planıyla ilgili verdikleri kararlar yüzünden hem şaşkınlık yaratıyor hem de eleştiri oklarının hedefi oluyor. Ülkede Delta varyantı kaynaklı vaka artışları sürerken flaş bir karar imza atıldı ve çift doz aşı olmuş vatandaşların Kovid-19 temaslısı olsalar da karantinaya girme zorunlulukları ortadan kalktı.

İngiltere'de, çift doz Kovid-19 aşısı olanlar ile 18 yaşından küçüklerin virüslü biriyle temas etmeleri halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avam Kamarası'nda parlamenterlere yeni gevşeme adımlarına ilişkin bilgi verdi.

16 Ağustos'tan itibaren pozitif bir vakayla yakın temasta olanların kendilerini karantinaya almalarına ilişkin uygulamada aşı durumu ve yaşa bakacaklarını belirten Javid, çift doz aşı olanlarla 18 yaşından küçükler için uygulamaya son vereceklerini belirtti. Ancak bu kişilerden test yaptırmalarını isteyeceklerini söyleyen Javid, testi pozitif çıkan herkesin aşı durumu ne olursa olsun kendilerini izole etmek zorunda kalacaklarını dile getirdi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın da bu hafta içinde "sarı listede" yer alan ülkelerden gelenlerin daha önce çift doz aşı yaptırmış olmaları halinde kendilerini tecrit etmelerine gerek kalmayacağını açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson , dün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılacağını ifade etmişti.

İngiltere artık 19 Temmuz itibarıyla yürürlükte olan kısıtlamaların büyük bir bölümünü kaldırarak normalleşmeye geçmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, pub, restoran ve kafe gibi işletmelerde kişi sayısı sınırlamasının kaldırılması, maske zorunluluğuna son verilmesi ve çalışma hayatının yeniden ofislere taşınması öngörülüyor.

Ancak Pazartesi günü alınan kararlar yoğun tartışmalara neden oldu.

Zira, İngiltere 'de vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. Üstelik diğerlerine kıyasla daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı hakim türe dönüşmüş durumda. Böyle bir durumda tam normalleşmeye geçiş kararına yönelik eleştiriler de var.

İngiltere artık 19 Temmuz itibarıyla yürürlükte olan kısıtlamaların büyük bir bölümünü kaldırarak normalleşmeye geçmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, pub, restoran ve kafe gibi işletmelerde kişi sayısı sınırlamasının kaldırılması, maske zorunluluğuna son verilmesi ve çalışma hayatının yeniden ofislere taşınması öngörülüyor.

Ancak Pazartesi günü alınan kararlar yoğun tartışmalara neden oldu.

Zira, İngiltere'de vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor. Üstelik diğerlerine kıyasla daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı hakim türe dönüşmüş durumda. Böyle bir durumda tam normalleşmeye geçiş kararına yönelik eleştiriler de var.

Bununla birlikte, hükümet, İngiltere'de hem pandeminin seyri hem virüsün yayılımının önemli değişiklikler geçirdiği ve bu nedenle bugüne kadar yapılan bazı uygulamaların artık değiştirilmesi gerektiği değerlendirmesini yapıyor.

Bir başka ifadeyle İngiltere'de hükümet artık, Covid-19 pandemisiyle mücadeleyi kısıtlayıcı önlemlere odaklanılan bir süreç olmaktan çıkartıp, her yıl görülen grip salgınıymış gibi muamele yapmaya hazırlanıyor.

'KOVİD HEP ARAMIZDA OLACAK'

Normalleşmenin neden şimdi olması gerektiğine dair ortaya atılan başka tezler de var.

East Anglia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Paul Hunter, "Covid asla ortadan kaybolmayacak. Aşı olsun ya da olmasın, hayatımızın bir noktasında tekrar tekrar yakalanmamız kaçınılmaz. Buradaki mesele, tüm kısıtlamaları kaldırmanın güvenli olup olmadığı değil, bunu yapacak en güvenli zamanın ne zaman olduğudur" dedi.

Hunter, daha fazla beklemenin durumu kötüleştirebileceğini düşünüyor.

Hunter'a göre, erteleme durumunda bir sonraki dalganın okulların açıldığı ve grip mevsiminin başladığı sonbahara kadar uzama riski bulunuyor.

İngiltere hükümetinin baş sağlık danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty de, hükümetin açıkladığı normalleşme planlarına kişisel olarak destek verdiğini belirtti.