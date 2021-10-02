02 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3190 0.11
USD 8,8540 -0.38 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

İngiltere'de son dakika kararı! Askerler şehre iniyor

AA |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 1:04 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 1:04

İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak.


İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere  yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici"  destek sağlayacak.
 
Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını  nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı  yapacak.
 
Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının  sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak.
 
İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az  yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.
 
Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta  sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının  ardından başlamıştı.
 
Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı  istasyonlarda akaryakıt bitmişti. Sorunun çözümü için kısa süreli olarak  askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.
 

ETİKETLER

İngiltere silahlı kuvvetler akaryakıt
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.