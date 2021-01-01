İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 613 ölüm
DHA | 01 Ocak 2021 Cuma - 23:25 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 23:25
İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65'e yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 53 bin 285 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 613 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 542 bin 65, toplam can kaybı ise 74 bin 125 olarak duyuruldu.