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İngiltere'de son 1 günde 57 bin 725 koronavirüs vakası tespit edildi

AA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 23:52 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 23:52

İngiltere'de son 24 saatte 57 bin 725 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulundu.


Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 445 artarak 74 bin 570'e ulaştı.
 
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'de  son 24 saatte 57 bin 725 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon  599 bin 789'a yükseldi.
 
Bir günde 420 bin 492 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler  dahil 52 milyon 58 bin 247 oldu.
 
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 23 bin 823 kişinin hastanelerde tedavisi  sürüyor, bunlardan 1847'si yoğun bakımda bulunuyor.
 
Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan türü tespit edilmişti
 
İngiltere'de Kovid-19'un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün  ortaya çıktığı ancak bunun daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığı  açıklanmıştı.
 
İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün,  doğusundaki vakaların yüzde 59'unun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha  hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.
 

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İngiltere koronavirüs Kovid-19
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