İngiltere’de sağlık çalışanı evinde kızıyla birlikte ölü bulundu

İngiltere’nin başkenti Londra ’da Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağlı olan University College Hospital’da çalıştığı belirtilen 25 yaşındaki Shiwangi Bagoan, Old Meadow Lane bölgesindeki evinde kızı Ziana Bagoan'la birlikte ölü bulundu. Bagoan’ın, kızı Ziana’yı öldürdükten sonra intihar ettiğinden süphlenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘KIZINA ZARAR VERECEĞİNE İNANMIYORUM’

Bagoan’ın mesai arkadaşları, Bagoan’ın kızına çok düşkün olduğunu belirterek, “Ne kızına ne de kendisine zarar verebileceğine inanamıyorum. Onu en son geçen hafta gördüğümde iyiydi” ifadelerini kullandı.