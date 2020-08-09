İngiltere'de okullar Eylül ayında yeniden açılacak

İngiltere’de korona virüs salgını devam ederken, okullar ile ilgili yeni bir karar alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yayınladığı yazılı açıklamada, korona virüs pandemisi nedeniyle İngiltere'de 20 Mart'ta kapanan okulların tüm öğrenciler için Eylül ayında yeniden açılacağını duyurdu. Korona virüs salgını sırasında aksayan örgün eğitim e geri dönmenin "ulusal öncelik" olduğunu söyleyen Johnson, gelecekte herhangi bir yerel karantina durumunda bile okulların kapatılması gereken son yerler olması gerektiğinin altını çizdi. Başbakan Johnson, "Bu salgın bitmedi ve yapılacak son şey buna kayıtsız kalmaktır. Ama artık okulların tüm öğrencilere güvenli bir şekilde yeniden açılmasına dair bilgimiz var ve bunu yapmak ahlaki görevimizdir" ifadelerini kullandı.

İngiliz Başbakan, ayrıca ebeveynlerin ve çocuk bakıcılarının çalışamamasına yönelik "ekonomik maliyetler" konusunda uyarıda bulundu. Johnson, "Okullarımızı kesinlikle gerekenden daha uzun süre kapalı tutmak sosyal açıdan tahammül edilemez, ekonomik açıdan sürdürülemez ve ahlaki açıdan savunulamaz" dedi.

Downing Street tarafından yapılan açıklamada, ise çocukların okula gitmeyerek eğitim beklentilerine ve akıl sağlığına verilen zararın, virüsten çok daha fazla olduğu belirtildi. Street, gelecekte daha sıkı tedbirler alınması durumunda bile okulların diğer işletmelerden sonra kapatılacağının altını çizdi. Hükümet tarafından açıklanan mevcut plana göre ülkedeki öğrencilerin gelecek aya kadar yüz yüze eğitime geri dönmesi bekleniyor. Okul ve Üniversite Liderleri Birliği (ASCL) Sendikası Başkanı Geoff Barton yaptığı açıklamada, okulların "en başından beri" bir öncelik olması gerektiğini söyleyerek, Johnson’ın kararını desteklediğini açıkladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde yaşanan vaka artışları nedeni ile Johnson normalleşmede frene bastıklarını duyurmuştu. Ülkede son 24 saatte bin 62 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 310 bin 815’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 kişi artarak, 46 bin 574’ulaştı.