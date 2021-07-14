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İngiltere'de ocaktan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

AA |  14 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:27 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 19:27

İngiltere'de son 24 saatte 42 bin 302 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.


Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 128 bin 530'a yükseldi.
 
Son 24 saatte 42 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 55 bin 761  vakanın saptandığı 15 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu.  Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 233 bin 761'e çıktı.
 
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlanan ülkede Kovid-19 aşısının  ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 37 bin 90'a ulaşırken, bunlardan 35  milyon 155 bin 767'sine ikinci doz aşı yapıldı.
 
Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere  kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta  varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka  sayılarında belirgin artışa yol açmıştı.
 
Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada,  19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını,  bu kapsamda sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun sona ereceğini  duyurmuştu.
 
Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve  hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten  çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini  kullanmıştı.

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İngiltere koronavirüs Kovid-19
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