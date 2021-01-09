İngilterede Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philipe koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi. Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi. 8 Aralıkta aşı çalışmalarının başladığı İngilterede şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi.
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İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip, koronavirüs aşısı oldu
DHA | 09 Ocak 2021 Cumartesi - 19:53 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 19:53