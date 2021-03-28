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İngiltere'de Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısı 30 milyonu aştı

AA |  28 Mart 2021 Pazar - 22:06 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 22:06

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 30 milyon 151 bin 287'ye ulaştığı ve yetişkin nüfusun yüzde 57'sinin aşılandığı bildirildi.


İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 65 yaş  üstündekilerin yüzde 95'ine Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.
 
Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) milyonlarca kişiye 12 haftalık doz  aralığına uygun olarak ikinci doz aşıyı uygulamak için hazırlıklarını yaptığı  kaydedilen açıklamada, 8 Aralık 2020-27 Mart 2021 arasında 30 milyon 151 bin 287  kişiye aşının ilk dozunun yapıldığı ve bunun yetişkin nüfusun yüzde 57'sine denk  geldiği bilgisine yer verildi.
 
Açıklamada, aşının ikinci dozunu yaptıranların sayısının 3 milyon 527  bin 487'ye yükseldiği aktarıldı.
 
Ülkede 50 yaşın üstündekilere ve klinik olarak savunmasız olanlara ilk  aşılarının 15 Nisan'a kadar yapılacağının aktarıldığı açıklamada, tüm  yetişkinlere temmuzun sonuna kadar ilk doz aşının yapılması hedefinde ilerlendiği  ifade edildi.
 
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Matt Hancock,  Birleşik Krallık'ta 30 milyondan fazla kişinin aşılanmasının kendisini  heyecanlandırdığını kaydetti.
 
Dün 650 bin kişinin aşılandığını belirten Hancock, salgından çıkışın  tek yolunun aşı olduğunu ve aşının hayat kurtardığını sözlerine ekledi.
 
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı azalıyor
 
Öte yandan, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayıları düşmeye devam  ediyor.
 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte  19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 126 bin 592'ye yükseldi.  Böylece bir önceki haftaya göre Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yüzde 31,7 azalma  kaydedildi.
 
Ülkede son 24 saatte 3 bin 862 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka  sayısı 4 milyon 333 bin 42'ye yükseldi.
 
Hastanede tedaviye alınların sayısı da geçen haftaya göre yüzde 20,8  azalarak günlük 343 oldu.
 
Ülkede 4 bin 563 kişinin hastanede tedavisi sürüyor, bunlardan 615'i  yoğun bakımda bulunuyor.
 
Avrupa'da üçüncü dalganın konuşulduğu bir dönemde İngiltere'de vakalar  ve buna bağlı can kayıplarının azalmasında 5 Ocak'ta ilan edilen üçüncü karantina  ve hızlı aşılama kampanyasının etkili olduğu belirtiliyor.

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İngiltere koronavirüs aşı
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