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İngiltere'de korkunç bilanço! En yüksek günlük ölü sayısı...

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 19:39 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 20:38

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı görüldü.


İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 bin  53 Kovid-19 vakası tespit edildi, vaka sayısı 2 milyon 957 bin 472'ye yükseldi.
 
Son 24 saatte 1325 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı  sayısı 79 bin 833'e çıktı. Bu, 1224 ölünün kayda geçtiği 21 Nisan'dan sonra  görülen en yüksek günlük rakam oldu.
 
Bir günde 619 bin 941 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil  55 milyon 3 bin 851 oldu.
 
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 31 bin 624 kişinin hastanelerde tedavisi  sürüyor, bunlardan 2 bin 929'u yoğun bakımda bulunuyor.
 
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya  çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye  başlanmıştı.
 
Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girmiş,  Başbakan Boris Johnson halktan "sokağa çıkmamalarını" istemişti.
 

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