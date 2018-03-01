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İngiltere'de kış sert yüzünü gösterdi! Kırmızı alarm

01 Mart 2018 Perşembe - 13:17 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 13:17

İskoçya'nın ardından İngiltere ve Galler'de de kırmızı alarm verildi. Ada genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve don sebebiyle İngiltere ve Galler'de, hava koşullarının hayata tehlike oluşturduğu ve acilen harekete geçilmesi anlamına gelen kırmızı alarm verildi.


Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, hafta başından beri tüm  adayı etkisi altına alan "Doğu Canavarı" adlı soğuk hava dalgasının bugün  Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma Fırtınası" ile birleştiği ve daha fazla kar  ile kuvvetli rüzgarlara sebep olduğu bildirildi.
 
En fazla, İngiltere'nin merkez, güney ve batı bölgeleri ile Galler ve  Kuzey İrlanda'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarıyla ilgili uyarılar  yapılıyor.
 
İngiliz polisi, karayollarının karla kaplanması ve yer yer yaşanan  buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazaları gerçekleştiğini, çok sayıda aracın  uzun saatler boyunca yollarda kaldığını duyurarak, koşullar iyileşene kadar acil  servis görevlileri dışında kimsenin direksiyon başına geçmemesi gerektiğini  belirtti.
 
Londra metrosu da etkilendi
 
Tüm ada genelinde 20'den fazla demiryolu firması, rayların karla  kaplanması veya sinyal kutularının donması sebebiyle seferlerin iptal edildiğini  duyurdu. Ulusal Demiryolundan yapılan açıklamada da İngiltere'nin güneydoğusu,  İskoçya, Galler ve güneybatıya hizmet veren trenlerde aksamalar yaşandığı  bildirildi.
 
Günde yaklaşık 5 milyon kişinin kullandığı Londra metrosunda da  aksamalar gerçekleşti. Birçok metro hattının sinyal kutuları don nedeniyle devre  dışı kaldı. Ülkenin en kalabalık metro ve tren istasyonlarından Paddington buzla  kaplanınca kullanıma kapatıldı.
 
  
Havayolu ulaşımında ise başkent Londra başta olmak üzere birçok  kentten uçuşlarda iptaller ve ertelemeler yaşanırken, pistleri açma çalışmaları  tüm hızıyla devam ediyor.
 
Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının, yoğun kar yağışı ve  kuvvetli rüzgarlarla bugün ve yarın ada genelinde etkili olacağını belirtiyor.
 
 İskoçya için dün verilen kırmızı alarm ile diğer bölgelerde verilen  sarı ve turuncu alarmlar  geçerliliklerini koruyor.
 
  
 

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