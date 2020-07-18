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İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü

DHA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 14:06 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 14:06

İngiltere'de aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal,araçtan indiği sırada köprüden düşerek hayatını kaybetti.


İngiltere'nin Kent bölgesinde aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, yanmaktan kurtulmak için aracından hızlı bir şekilde indiği sırada, köprüden düşerek hayatını kaybetti. Olay Cuma günü 02.30 sıralarında meydana geldi. Kent bölgesinde bir arkadaşıyla birlikte haraket halinde olan Kemal'in aracı, Sevenoaks ve Tonbridge köprüsü üzerinde alev aldı.
 
 
YANGINDAN KAÇARKEN, KÖPRÜDEN DÜŞTÜ
Aracından hızla inen Kemal, dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü. Kemal olay yerinde hayatını kaybederken Kemal'in yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı da ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürülmesinin ardından serbest bırakıldı.
 

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