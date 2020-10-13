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İngiltere'de işsizlik oranı üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı

13 Ekim 2020 Salı - 16:10 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 16:10

Birleşik Krallık işsizlik oranı, salgın devam ederken üç yıldan fazla bir süredir en yüksek düzeyine yükseldi.


İşsizlik oranı Birleşik Kralık'ta yüzde 4,5'e yükseldi. BBC News'ün haberine göre Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bu dönemde tahminen 1,5 milyon kişinin işsiz olduğunu, bir yıl öncesine göre 209.000 kişinin işsiz olduğunu söyledi.

 
ONS'nin ekonomik istatistiklerden sorumlu ulusal istatistikçi yardımcısı Jonathan Athow şunları söyledi: "Son dönemde, pandeminin hemen öncesine kıyasla neredeyse yarım milyon daha az kişi çalışıyordu. Yaklaşık 200.000 kişi ise istihdam edildiğini ancak şu anda çalışmadığını ve herhangi bir kazanç elde etmediğini" söyledi.
 

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