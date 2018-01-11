İngiltere’de hastalar, hastane koridorlarında ölüyor!

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) bütçe kesintileri ve gerekli yatırımların yapılmaması nedeniyle krize girdiği yönündeki tartışmalara acil servis doktorları da katıldı.

68 acil servis doktoru Başbakan Theresa May’e hitaben yazdıkları açık mektupta, “Saatlerce hastane koridorlarına bekletilen hastalar ölüyor” diyor.

Ülkedeki hastanelerin başhekimleri ise yeni hastaları yatırabilecekleri yatak kalmadığını ifade ediyor.

2017’de bir açıklama yapan Uluslararası Kızılhaç Örgütü de İngiltere ’nin sağlık sisteminde yaşanan sorunların “insani kriz boyutuna ulaştığını” belirtmişti.

Acil servis doktorlarının mektubunda derhal çözüme kavuşturulması talep edilen sorunlar şöyle sıralanıyor:

1- Yeni hastalara oda kalmadığı için birçok kişi derme çatma koğuşlarda tedaviye alınıyor.

2- Yatakların boşalmasını bekleyen hastalar 12 saate varan süreler boyunca sedyelerde bekletiliyor.

3- Binlerce hasta acil servis personeli olmadığı için ambulanslarda bekletiliyor.

4- Günde 120’nin üzerinde hastanın tedavisi hastane koridorlarında yapılıyor, bazıları hayatını kaybediyor.

Bugün açıklanan bir diğer rapora göre ise İngiltere’deki hastanelerin acil servisine başvuran 300 bin hastanın bir doktoru görebilmek için en az 4 saat bekletildiği açıklandı.

Rapora göre 4 saat içerisinde doktor görebilen hastaların oranı %85’te kalıyor. NHS’in hedeflediği oran ise %95 seviyesinde.

Geçtiğimiz hafta kış aylarında hastanelere gelen hasta sayısındaki artış nedeniyle NHS aciliyeti olmayan hastaların ameliyatlarını ertelemek zorunda kalmış, protez ya da katarakt ameliyatı gibi ameliyatları bekleyen binlerce hastadan özür dilenmişti.

Sağlık Bakanı Hunt’a istifa çağrısı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, ulusal sağlık sisteminde yaşanan krizden hükümetin kemer sıkma politikalarını sorumlu tutuyor ve Sağlık Bakanı Jeremy Hunt’a istifa çağrısında bulunuyor.

İngiltere’de 2010 yılından bu yana NHS bütçesi yüzde 1 oranında artırılıyor. Önceki yılların ortalaması yıllık ortalama %4’lük bütçe artışı şeklindeydi.