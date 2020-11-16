İngiltere’de go-kart pistinde dev yangın

İngiltere’de bir go-kart yarış pistinde lastiklerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etti.

İngiltere’nin Bradford kentindeki Upper Caddesi’nde bulunan bir go-kart yarış pistinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin pistteki lastiklerin tutuşması olduğu ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Yangına 15 itfaiye aracı ve iki adet yangın helikopterinin müdahale ettiği belirtildi. Bradford İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısında bulunuldu.