İngiltere’nin Bradford kentindeki Upper Caddesi’nde bulunan bir go-kart yarış pistinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin pistteki lastiklerin tutuşması olduğu ifade edilirken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Yangına 15 itfaiye aracı ve iki adet yangın helikopterinin müdahale ettiği belirtildi. Bradford İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısında bulunuldu.
- Haberler »
- Dünya Haberleri »
- İngiltere’de go-kart pistinde dev yangın
İngiltere’de go-kart pistinde dev yangın
DHA | 16 Kasım 2020 Pazartesi - 19:25 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 19:25