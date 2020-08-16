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İngiltere'de ele geçirildi! 'Donald Trump'lar çok tehlikelidir'

DHA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 15:12 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 15:12

İngiltere’nin Bedfordshire bölgesinde polis, ABD Başkanı Donald Trump’ın resmedildiği turuncu renkli uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin son derece tehlikeli olduğu konusunda halkı uyardı.


Bedfordshire polisi, 30'lu yaşlarında bir adamın ABD Başkanı Trump’a benzeyen turuncu uyuşturucu madde içeren tabletleri tedarik ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis şefi Ryan Barnes yaptığı açıklamada “Suçlular uyuşturucu satmanın ve onları daha çekici hale getirmenin sürekli yeni yollarını buluyor” dedi.
 
“DONALD TRUMP’LAR SON DERECE TEHLİKELİ”
 
Barnes, “Daha önce popüler bir dizi ürün gibi tasarlanmış uyuşturucu madde içeren tabletleri gördük ve bunun son örneği de Donald Trump’lar” ifadelerini kullandı. Polis Şefi Barnes, “Donald Trump'lar son derece tehlikeli tabletlerdir ve bunları alan herkesi ciddi şekilde tehlikeye sokabilir” dedi.
 
 

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