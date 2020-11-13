14 Kasım 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0910 -0.08
USD 7,6760 -0.17 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

İngiltere'de deprem! Görevi bıraktığını duyurdu

DHA |  13 Kasım 2020 Cuma - 21:20 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 21:20

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başdanışmanı Dominic Cummings’in görevini bıraktığı duyuruldu.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın iletişim danışmanı Lee Cain’in ardından, başdanışman Dominic Cummings’in görevi bıraktığı açıklandı. İngiliz medyası, Cummings’in Başkanlık Konutu’nu terk ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Dominic Cummings, ‘bildiğini okuduğu’ gerekçesiyle İngiliz medyasından yoğun eleştiri almıştı. Koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbir kararlarını imzalayan ancak bu kararlara kendisi uymayan Cummings’in bu davranışlarından dolayı istifası isteniyordu.
 
KORONAVİRÜSE YAKALANDI, DIŞARI ÇIKMIŞTI
 
Mart ayında koronavirüs testi pozitif çıkan Dominic Cummings, karantina kurallarına uymayarak Durham kentinde yaşayan babasını ziyaret etmiş. Ardından da halkın arasına karışmıştı. Cummings’in bu davranışı yoğun eleştirilere neden olmuştu.

ETİKETLER

İngiltere Boris Johnson Dominic Cummings
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.