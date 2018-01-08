İngiltere'de denize düşmüştü, Almanya'da karaya vurdu! Hem de...

10 yaşındaki İngiliz çocuk, kaybettiği fotoğraf makinesini 4 ay sonra 350 kilometre uzakta buldu. William Etherton isimli çocuğun İngiltere 'nin Yorkshire plajında denize düşürdüğü fotoğraf makinesi, 4 ay sonra Almanya 'ya ait Süderoog adasında karaya vurdu. Makinenin hala çalışıyor olması herkesi şaşkına çevirdi.

ÜMİDİNİ KESMİŞTİ

Doğu Yorkshire'ın Thornwick Körfezi'nde kamerasını kaybeden çocuk, makineden ümidini kesmişti. Ancak okyanusta uzun bir yolculuk yapan makine, Roland Spreer isimli adam tarafından Kuzey Denizi 'ndeki Süderoog sahilinde bulundu.

FACEBOOK SAYESİNDE BULDU

67 yaşındaki ada sakini Roland Spreer, Kasım ayının başında kamerayı buldu ve oğlu, 10 yaşındaki William'ın Thornwick Körfezi'nden makinesini kaybetmeden önce çektiği fotoğrafı Facebook'ta yayınladı. Fotoğraf bir şekilde çocuğun babasına kadar ulaştı ve aile hep birlikte Almanya'ya giderek William'ın makinesini teslim aldı.

"KAMERAMA DAHA İYİ BAKACAĞIM"

Makineyi bulan Alman aile, hafıza kartını çıkarıp görüntüleri izlediklerinde çocuğun kamerayı bir kayanın üzerine koyduğunu ve gel-git sonrası suların kayanın üzerinde duran makineyi alıp götürdüğünü gördü. Görüntüleri Facebook'a yükleyen ailenin çocuğa ulaşma hikayesi büyük ilgi çekti. Umudunu kestiği kamerasına kavuşan William, "Gelecekte kamerama daha iyi bakmam gerekecek' dedi.

Action cam tarzı kamera, vakumlu plastik bir kutunun içinde duruyor ve su geçirmez özelliğe sahip.