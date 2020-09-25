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İngiltere'de corona önemleri kapsamında restoranlar erken kapandı

AA |  25 Eylül 2020 Cuma - 1:43 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 1:43

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştığı" gerekçesiyle aldığı kısıtlamalar kapsamında ülkedeki bar ve restoranlar saat 22.00'de kapandı.


Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan restoran ve barların saat  22.00'de kapanması uygulamasına başlandı.
 
Bu iş yerlerinin yeni kapanış saatinden önce müşterilerini uyarmaya,  çalışanların dışarıdaki masa ve sandalyeleri toplamaya başladığı görüldü.
 
Polis de eğlence mekanlarında denetim yaparak işletmeleri uyardı.
 
Özellikle eğlence mekanlarının kapanmasıyla sokaklar büyük ölçüde boş  kaldı.
 
6 ay sürecek yeni önlemlere uymayan işletmelere 10 bin sterlin para  cezası verilecek. Hükümet, özellikle bar ve restoranları hedef alan yeni  kısıtlamalarla son aylarda daha çok gençler arasında yayılan koronavirüs  vakalarını düşürmeyi amaçlıyor.
 
Diğer önlemler
 
Yeni önlemler kapsamında ayrıca maske takma zorunluluğu perakende  mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacak. Stadyumların 1  Ekim'de kısmen yeniden açılmasına ilişkin planlar hayata geçmeyecek. Düğün  törenlerine katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülecek.
 
Rekor vakaya ulaşıldı
 
Ülkede 24 Eylül'de 6 bin 634 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle  salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.
 
41 bin 902'yle Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de  hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada,  Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek bu şekilde devam  etmesi durumunda ekim ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında  bulunmuştu.
 

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