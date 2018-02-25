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İngiltere'de büyük patlama

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 23:41 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 2:25

İngiliz polisi Leicester kent merkezinde bir binada meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığını bildirdi.


Leicestershire polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 19:00  sularında Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi üzerindeki bir binada  patlamanın meydana geldiği, olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
 
Söz konusu binada arama ve kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği,  Hinckley Caddesi ve Carlisle Caddesi'nin de trafiğe ve yaya geçişine kapatılarak  kordona alındığı ifade edildi.
 
Patlamanın sebebine ilişkin kesin bir bilgiye yer verilmeyen  açıklamada, "Bu aşamada henüz olayın terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir  emare mevcut değil." ifadesine yer verildi.
 
 

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