07 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.527 -0.50 EURO 8,5130 -0.44
USD 7,0580 -1.09 ALTIN 411,440 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

İngiltere'de büyük kriz! Doktorlar ülkeden ayrılıyor

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 1:58 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 1:58

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamaların yanı sıra Brexit nedeniyle Avrupa Birliği vatandaşı diş hekimlerinin günden güne ülkeden ayrılmasıyla diş tedavisi sıkıntısı tehlikeli boyutlara ulaştı.


Bağımsız Hasta Gözeticileri (Healthwatch) tarafından yapılan  açıklamada, İngiltere’nin dört bir yanında insanların diş tedavisi almak için  Ulusal Sağlık Hizmetine (NHS) müracaat ettiği ancak yanıt alamadığı belirtildi.
 
2020'de diş tedavisiyle ilgili çağrı ve şikayetlerde yüzde 452 artış
 
Hastaların diş tedavisi alamamalarının ağız kanserinde artışa yol  açabileceğine, bunun da ülkenin yakın gelecekte gizli bir ulusal diş hekimliği  krizi tehlikesiyle karşı karşıya kalma riskini artırdığına işaret edilen  açıklamada, 2020’de diş tedavisiyle ile ilgili çağrı ve şikayetlerin sayısının  yüzde 452 arttığı hatırlatıldı.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Healthwatch Ulusal Direktörü Imelda  Redmond, "Pandemiden bu yana ülkenin her yerinden insanların diş tedavisine  erişim sıkıntılarını duyuyoruz." ifadesini kullandı.
 
Redmond, ülke çapında 2021 Nisan'a kadar acil diş bakımı merkezleri  kurulduğunu, ancak tedavilerin sınırlı olduğunu ve hastaların dişlerini  kurtaracak tedaviler yerine diş çekimi önerildiğini aktardı. Imelda Redmond, özel  muayenehanelerin ise aşırı pahalı olması nedeniyle toplumun büyük kesiminin diş  tedavisi almakta sıkıntı çektiğini bildirdi.
 
Diş Hekimleri Derneği Başkanı Neil Carmichael ise istihdam krizinin  tedaviye erişim sorununu daha da artırdığını belirtti.
 
Carmichael şöyle konuştu:
 
"Büyük bir işe alım sorunumuz var ve bu Kovid-19 sayesinde daha da  büyüyecek. Diş hekimliği okullarının sayısının iki kat artması gerekiyor. Ve  Brexit’in sonuçları da gün yüzüne çıkıyor, çünkü çok sayıda diş hekimi AB'den  geliyordu. Bazıları geri dönüyor ve pek çoğu buraya artık gelmiyor. Bu nedenle  diş hekimlerinin serbest dolaşımı ve çalışma izni sorunlarının kalkması için  karşılıklı tanınmayı genişletmemiz gerekiyor."
 
Ülkede, Mart 2020'de karantinanın başlamasının ardından 8 Haziran  2021’e kadar diş hekimliği muayenehaneleri kapatılmıştı.

ETİKETLER

İngiltere koronavirüs Brexit
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.