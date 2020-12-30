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İngiltere'de Brexit anlaşması kabul edildi

30 Aralık 2020 Çarşamba - 18:13 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 18:13

İngiltere Avam Kamarasında Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşması 521 kabul, 73 red oyla kabul edildi.


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İngiltere Avam Kamarası Brexit
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