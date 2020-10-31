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İngiltere'de bomba iddia: Tahttan inecek

DHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 18:12 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 18:12

İngiltere'de önde gelen gazetecilerden Robert Jobson, Kraliçe Elizabeth'in 95 yaşına geldiğinde tahttan ineceğini, yerini Prens Charlesa bırakacağını iddia etti.


İngiltere'de Kraliyet ile ilgili yazılar yazan gazeteci Robert Jobson, Kraliçe Elizabethim 95 yaşına geldiğinde tahtı Prens Charlesa bırakacağını iddia etti. Kraliyet muhabirlerinden Jack Royston, Bence yapmak istemeyecek ama gerçekçi olmak gerekirse her şeyi Charlesa bırakacağı bir noktaya gelecek dedi. Kraliçe Elizabeth 1952 yılında tahta çıktı ve Winston Churchillden Boris Johnsona kadar toplamda 14 başbakan gördü. Kraliçe Elizabeth geçtiğimiz aylarda 94'üncü yaşını kutlamıştı.
 

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