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İngiltere'de Bakan Hancock'un istifasına ücretsiz kebap kutlaması!

AA |  03 Temmuz 2021 Cumartesi - 19:12 | Son Güncelleme : 03 07 2021 - 19:12

İngiltere'de bir restoran, eşini aldattığına dair fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından istifa eden Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakmasını, ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladı.


Başkent Londra'da 5 şubesi bulunan ve kebaplarıyla ünlü restoranın işletmecileri, Old Street'teki şubelerinde, istifa eden eski Bakan Hancock'un görevini bırakmasını farklı bir yöntemle kutlayarak gündeme geldi.
 
Restoranın sosyal medya hesabından, istifasını memnuniyetle karşıladıkları bakanın elinde kebapla fotoğraflarını paylaşan işletme sahipleri, Hancock'un görevi bırakmasını kutlamak için 1000 kebabın halka ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.
 
Bakanın istifasının ücretsiz kebap dağıtılarak kutlanması, müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.
 
Restorana gelen ve kebabı çok sevdiğini söyleyen müşterilerden biri, Hancock'un geç de olsa istifa ederek doğru olanı yaptığı belirtti ve "Daha önce istifa etse daha iyi olurdu ama hiç olmamasından iyidir." ifadesini kullandı.
 
Restoranda çalışan şeflerden Sam, herkesin Hancock'un kararlarından bıktığını dile getirerek, "Bu (Hancock'un istifası) kesinlikle kutlamamız gereken bir şeydi." değerlendirmesinde bulundu.
 
Ortakları Ed, Stephen ve Manu'nun daha önce Türkiye'de bulunduğunu ve Adana'yı ziyaret ettiğini söyleyen Sam, burada Adana kebabın tarifini öğrendiklerini söyledi.
 
Restoran sahipleri, kutlama etkinliği kapsamında, kanserle mücadeleyi destekleyen bir hayır kurumu için de bağış topladı.
 
İşletme, bağışın 1000 sterlini geçmesi durumunda 100 kebap daha dağıtacaklarını açıkladı.
 
Restoranın menüsünde, eski teknikler ve ateşte pişirme yöntemiyle hazırlanan kebaplar arasında Adana'nın coğrafi işaret tescilli ürünü "Adana kebabı" da yer alıyor.

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İngiltere restoran Matt Hancock
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