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İngiltere'de 'akılalmaz kriz!' Askerler harekete geçiyor

AA |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 20:31 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 20:31

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın tır sürücüsü eksikliği nedeniyle ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından, benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt krizi ve araç kuyrukları devam ediyor.


Başkent Londra'da sürücülerin bazı akaryakıt istasyonlarında sıraya  girdiği görülürken bazılarında ise akaryakıt kalmadığı dikkati çekti.
 
Sıra bekledikten sonra AA muhabirine konuşan bir sürücü, ülkede  yaşanan akaryakıt krizini "akıl almaz" olarak tanımladı.
 
Öte yandan, aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su,  kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.
 
Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliğinden yapılan açıklamada, geçen  hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun  hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam  edebileceği bildirildi.
 
İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler  personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya  başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna  kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.
 
Açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker,  istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.
 

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İngiltere Tesco Alliance BP petrol
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