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İngiltere'de akaryakıt krizi! Benzin istasyonlarına akın ettiler

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 19:18 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 19:18

İngiltere'de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.


BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü  olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını  duyurması araç sahipleri arasında endişeye neden oldu.
 
İstasyon sayılarının azalmasıyla benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen  araç sahipleri başkent Londra'daki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar  oluşturdu.
 
Ulaştırma bakanı halka itidal çağrısı yapmıştı
 
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, dün, ülkede son dönemde  nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol  istasyonlarının kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında bulunmuştu.
 
Shapps, ülkede rafinerilerin bolca yakıta sahip olduğunu belirterek,  halktan akaryakıt alışverişlerini normal şekilde sürdürmesini istemişti.
 
Gerekmesi halinde acil durum planına göre İngiliz askerlerinin  akaryakıt nakliye araçlarını kullanması için görevlendirilebileceğini kaydeden  Shapps, "Eğer gerçekten yardımcı olacaksa onları (göreve) getiririz." ifadesini  kullanmıştı.
 
Nakliye aracı sürücüsü eksikliği yaşanıyor
 
Ülkede mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısının ihtiyaç duyulan rakamın  100 bin altında bulunduğu ifade ediliyor.
 
Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı  kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca  sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35  olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka  sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.
 
Öte yandan, İngiltere Petrol ve Doğal Gazı verilerine göre,  İngiltere'de toptan doğal gaz fiyatları ocak ayından bu yana yüzde 250,  ağustostan bu yana da yüzde 70 artış kaydetti.
 

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