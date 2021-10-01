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İngiltere'de 18 yaş altına 'botoks' ve 'dudak dolgusu' yasağı

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 14:44 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 14:44

İngiltere'de 18 yaş altındakilere kozmetik nedenlerle botoks ve dudak dolgusu uygulaması yasaklandı.


Ülkede, bugünden itibaren geçerli olacak yasayla gençlerin korunması  amaçlanıyor.
 
İngiltere Sağlık Bakanlığı, yasaya uyulmamasının cezai kovuşturma ve  sınırsız para cezasıyla sonuçlanabileceğini bildirdi.
 
Öte yandan, tıbbi ihtiyaç durumunda bu kişilere botoks ve dudak  dolgusu yapılabilecek.
 
Söz konusu yasa, İngiltere dışından gelenler veya 18 yaşından büyük  birinin iznine muhtaç kişileri de kapsıyor.
 
İngiltere'de yeni mevzuat yürürlüğe girmeden önce 18 yaş altındaki  gençlere, yaşları kontrol edilmeden botoks tarzı işlemler ve cilt içi dolgu  maddeleri uygulanabiliyordu.
 
Hükümet, geçen yıl ülkede 18 yaş altındakilere 41 bin botoks tarzı  uygulamanın yapıldığı tahmininde bulunuyor.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir analiz de 2017'de 18 yaş altı  gençlere 29 bin 300 kadar cilt içi dolgu uygulaması yapıldığını gösteriyor.
 
Galler ve İskoçya'da da mevzuatla ilgili güncellemelerin yakın  gelecekte yapılması beklenirken Kuzey İrlanda'nın herhangi bir değişiklik planı  bulunmuyor.

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İngiltere botoks dudak dolgusu
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