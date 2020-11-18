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İngiltere'de 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük ölü sayısı

İHA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 1:10 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 1:12

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 51 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 732'ye yükseldi.


İngiltere'de son 24 saatte 598 kişinin hayatını kaybetmesiyle 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kayda geçti.
 
İngiltere'de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 20 bin 51 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 410 bin 732'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 598 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 52 bin 745'e yükseldi. İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte rapor edilen ölüm sayısı 1 Mayıs'ta 698 ölüm kaydedilmesinden bu yana en yüksek günlük artış oldu.
 
Başbakan Johnson karantinaya devam ediyor
 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz hafta temasta bulunduğu Milletvekili Lee Anderson'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya aldığını bildirmişti. Johnson sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Bugün Başbakanlık Ofisi Johnson'ın korona virüs testi yaptırdığını ve testin negatif olduğumu açıklarken, 26 Kasım'a kadar tecritte kalacağını, bu süre boyunca görevine uzaktan devam edeceğini belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önce Mart ayında Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırılmış, 1 aya yakın bir süre görevinden uzak kalmıştı.

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İngiltere korona virüs Covid-19
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