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İngiltere Başbakanı May Çin'de

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 16:10 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 16:10

Çin Başbakanı Li Kıçiang, resmi ziyaret kapsamında Çin'e gelen İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya geldi.


Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda May için düzenlenen karşılama  törenin ardından bir araya gelen ikili, sonrasında ortak basın toplantısı  düzenledi.
 
  
Li, May ile kapsamlı birçok konuda derinlemesine fikir alışverişinde  bulunduklarını belirterek, Çin ve İngiltere arasındaki ticaret, yatırım, kültür  iş birliği ile ortak ilgi duyulan telif haklarının korunması, insan hakları gibi  birçok konuyu masaya yatırdıklarını söyledi.
 
Çin ve İngiltere'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında olduğunun  altını çizen Li, May ile özellikle serbest ticaretin korunması ve teşvik edilmesi  konusunda mutabık olduklarını dile getirdi.
 
Çin-İngiltere ilişkilerinde "altın dönem"
 
Li, İngiltere ile ilişkilerin sürdürülebilir şekilde gelişmesini  umduklarını vurgulayarak, "Çin ve İngiltere arasındaki ilişkilerin altın devrini  yeni bir aşamaya çıkarmayı umuyoruz." dedi.
 
"Ticaret, yatırım ve kültür iş birliği alanlarının da dahil olduğu  alanlarda bir dizi anlaşmalara imza attık." diyen Başbakan Li, "Çin'in  İngiltere'ye açtığı kapı, giderek daha da büyüyecek." ifadesini kullandı.
 
Li, Çin'in İngiltere'den başta tarım ürünleri olmak üzere ithalatını  iç pazardaki talep doğrultusunda artıracağına işaret etti.
 
Çin ve İngiltere'nin, karmaşık ve zorlu uluslararası meselelerle  yüzleştiğini dile getiren Li, iki ülkenin de Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak dünya barışına müzakere ve diyalog  yoluyla katkı yapmaktan yana olduğunu kaydetti.
 
Brexit
 
Li, İngiltere ile ikili ilişkilerde Brexit gerçeği ile  yüzleştiklerinin altını çizerek, "Çin-İngiltere ilişkileri, İngiltere-Avrupa  Birliği ilişkilerinin değişmesinden ötürü değişiklik göstermeyecek." diye  konuştu.
 
İngiltere Başbakanı Theresa May ise Çinli mevkidaşı ile geniş bir  alanı kapsayan konularda açık bir şekilde fikir alışverişi yaptıklarına dikkati  çekerek, "İngiltere ve Çin'in ilişkilerinde yaşadığı altın dönemin güçlenmesini  umuyoruz." dedi.
 
"İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı ve Çin'in daha açık  bir küresel ekonomi vurgusu yaptığı şu dönemde her iki ülkenin de yararına olacak  şekilde ortaklığımızı güçlendirme yönünde ortak çaba gösteriyoruz." diyen May,  iki ülkenin BMGK ve G20 bünyesinde de önemli sorumlulukları olduğunu hatırlattı.
 
Kuzey Kore meselesi
 
May, "Kuzey Kore'nin pervasız ve kanunsuz nükleer ve balistik füze  programının dünya barışı için bir tehdit olduğu yönünde Çin ile fikir  birliğindeyiz. Kuzey Kore rejiminin nükleer tehdidini önlemek adına BM  yaptırımlarının genişletilmesi konusunda Çin ile aynı fikirdeyiz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
İkili ticaretlerinin 59 milyar pound ile rekor seviyeye ulaştığına  dikkati çeken May, İngiltere'nin, Çin'e en büyük doğrudan yatırımı yapan Avrupa  ülkesi olduğunu vurguladı.
 
May, İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan "Kuşak ve Yol"  girişiminin aktif bir katılımcısı olduklarının kaydederek, "İngiltere, serbest ve  açık bir küresel ekonomi inşası için Çin ile ortak çaba sarf edecek." ifadesini  kullandı.
 
İngiltere Başbakanı May, bugün ülkenin orta kesimindeki Vuhan  kentinden başladığı üç günlük resmi Çin ziyareti çerçevesinde ayrıca yarın  Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilecek.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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