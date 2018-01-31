İngiltere Başbakanı May Çin'de

Çin Başbakanı Li Kıçiang, resmi ziyaret kapsamında Çin'e gelen İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya geldi.

Başkent Pekin 'deki Büyük Halk Salonu'nda May için düzenlenen karşılama törenin ardından bir araya gelen ikili, sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Li, May ile kapsamlı birçok konuda derinlemesine fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, Çin ve İngiltere arasındaki ticaret, yatırım, kültür iş birliği ile ortak ilgi duyulan telif haklarının korunması, insan hakları gibi birçok konuyu masaya yatırdıklarını söyledi.

Çin ve İngiltere'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında olduğunun altını çizen Li, May ile özellikle serbest ticaretin korunması ve teşvik edilmesi konusunda mutabık olduklarını dile getirdi.

Çin-İngiltere ilişkilerinde "altın dönem"

Li, İngiltere ile ilişkilerin sürdürülebilir şekilde gelişmesini umduklarını vurgulayarak, "Çin ve İngiltere arasındaki ilişkilerin altın devrini yeni bir aşamaya çıkarmayı umuyoruz." dedi.

"Ticaret, yatırım ve kültür iş birliği alanlarının da dahil olduğu alanlarda bir dizi anlaşmalara imza attık." diyen Başbakan Li, "Çin'in İngiltere'ye açtığı kapı, giderek daha da büyüyecek." ifadesini kullandı.

Li, Çin'in İngiltere'den başta tarım ürünleri olmak üzere ithalatını iç pazardaki talep doğrultusunda artıracağına işaret etti.

Çin ve İngiltere'nin, karmaşık ve zorlu uluslararası meselelerle yüzleştiğini dile getiren Li, iki ülkenin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak dünya barışına müzakere ve diyalog yoluyla katkı yapmaktan yana olduğunu kaydetti.

Brexit

Li, İngiltere ile ikili ilişkilerde Brexit gerçeği ile yüzleştiklerinin altını çizerek, "Çin-İngiltere ilişkileri, İngiltere-Avrupa Birliği ilişkilerinin değişmesinden ötürü değişiklik göstermeyecek." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Çinli mevkidaşı ile geniş bir alanı kapsayan konularda açık bir şekilde fikir alışverişi yaptıklarına dikkati çekerek, "İngiltere ve Çin'in ilişkilerinde yaşadığı altın dönemin güçlenmesini umuyoruz." dedi.

"İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı ve Çin'in daha açık bir küresel ekonomi vurgusu yaptığı şu dönemde her iki ülkenin de yararına olacak şekilde ortaklığımızı güçlendirme yönünde ortak çaba gösteriyoruz." diyen May, iki ülkenin BMGK ve G20 bünyesinde de önemli sorumlulukları olduğunu hatırlattı.

Kuzey Kore meselesi

May, "Kuzey Kore'nin pervasız ve kanunsuz nükleer ve balistik füze programının dünya barışı için bir tehdit olduğu yönünde Çin ile fikir birliğindeyiz. Kuzey Kore rejiminin nükleer tehdidini önlemek adına BM yaptırımlarının genişletilmesi konusunda Çin ile aynı fikirdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İkili ticaretlerinin 59 milyar pound ile rekor seviyeye ulaştığına dikkati çeken May, İngiltere'nin, Çin'e en büyük doğrudan yatırımı yapan Avrupa ülkesi olduğunu vurguladı.

May, İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan "Kuşak ve Yol" girişiminin aktif bir katılımcısı olduklarının kaydederek, "İngiltere, serbest ve açık bir küresel ekonomi inşası için Çin ile ortak çaba sarf edecek." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı May, bugün ülkenin orta kesimindeki Vuhan kentinden başladığı üç günlük resmi Çin ziyareti çerçevesinde ayrıca yarın Pekin'de Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edilecek.