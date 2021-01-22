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İngiltere Başbakanı Johnson: Bu virüs türü daha ölümcül

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 20:34 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 20:46

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.


Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın  toplantısında, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine  dair bazı kanıtlar var." dedi.
 
Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere,  Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti.
 
İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay  bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin  bunu ispatladığını aktardı.
 
Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance,  orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak  yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.
 
Vallance, yeni türlerin "kesinlikle daha fazla endişe verici" olduğunu  ve "aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler"  bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.
 
Son 24 saatte 1401 kişi öldü
 
Bu arada Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1401  kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.
 
Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan  İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden  karantinaya gidilmişti.
 

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İngiltere Boris Johnson koronavirüs
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