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İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 1:38 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 1:38

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Johnson'ın  Biden ile görüşmesinde iklim değişikliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)  mücadele, İran ve Çin konuları ele alındı.
 
Kovid-19'la mücadeleye ilişkin fikir alışverişinde bulunan iki lider,  ülkelerinde Kovid-19 aşısının dağıtımı konusundaki son gelişmeleri paylaştı.
 
Johnson görüşmede, aşılara küresel erişimin sağlanmasının Kovid-19  salgınından çıkışın anahtarı olacağını dile getirdi.
 
İki lider, 22-23 Nisan’da çevrim içi gerçekleştirilecek İklim  Değişikliği Zirvesi ve İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 26. Birleşmiş  Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP26) ilişkin  hedeflerini paylaştı.
 
Uluslararası sorunlara ilişkin fikir alışverişinde bulunan liderler,  İran’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiği konusunda anlaştı.
 
İngiltere, ABD ve uluslararası ortaklarının Sincar Uygur Özerk  Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e karşı aldığı yaptırım  kararını da görüşen iki lider, Çin'in misilleme olarak aldığı yaptırım  uygulamalarını derin endişeyle karşıladı.
 
Johnson ve Biden, görüşmede Kuzey İrlanda’daki Hayırlı Cuma  Anlaşması'nın korunmasına yönelik ortak taahhütlerini yineledi.
 

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