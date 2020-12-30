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İngiltere AstraZeneca aşısı için tarih verdi! 4 Ocak'ta başlıyor

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 19:16 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 19:16

İngiltere'de yaygın kullanımına izin verilen, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 4 Ocak'tan itibaren yapılmaya başlanacağı bildirildi.


İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İlaç ve Sağlık Ürünleri  Düzenleme Kurulunca (MHRA) yaygın kullanımına onay verilen Oxford-AstraZeneca  aşısına ve ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Oxford-AstraZeneca aşısının 4 Ocak Pazartesi günü yapılmaya  başlanacağını duyuran Hancock, "Bununla yaygın aşılama daha da hızlanacak.  Hayatımızı normale döndüreceğimiz günü öne çekiyor. Bu sabah alınan yaygın  kullanım onayıyla salgından çıkış yolumuzu görebileceğiz. Aşılar, salgından  kurtulmanın tek yolu." ifadesini kullandı.
 
Hancock, Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının saklama ve taşınma  koşullarının, ülkede 8 Aralık'ta uygulanmaya başlanan Pfizer ve BioNTech'in  geliştirdiği aşıya kıyasla daha uygun olduğunu vurguladı.
 
"Vaka sayıları, Ulusal Sağlık Servisinde baskı oluşturdu"
 
İngiltere'de son günlerde görülen Kovid-19 vakalarının çoğunluğunun  yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türden kaynaklandığına işaret eden Hancock, vaka  sayılarının aralık ayında ciddi seviyelere ulaştığını ve bunun Ulusal Sağlık  Servisi (NHS) üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
 
Hancock, Kovid-19'un bir türünün görülmesiyle virüsün yayılmasını  durdurmanın daha da zorlaştığını ancak Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca  aşılarının yaygın kullanımına onay verilmesiyle salgına karşı mücadelede önemli  aşamaya geldiklerini kaydetti.
 
Oxford-AstraZeneca aşısı, ülkede onaylanan 2'inci Kovid-19 aşısı  olmuştu
 
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, sabah saatlerinde  Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZenaca iş birliğinde  geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, ülkede yaygın  kullanımını onaylamıştı.
 
Böylece Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi  Pfizer ile geliştirdiği aşının ardından 2'inci Kovid-19 aşısı tescillenmiş  olmuştu.
 
MHRA, daha önce 2 Aralık'ta Biontech-Pfizer aşısının yaygın  kullanımına onay vermişti. Aşı, "dünyada sağlık kurumlarınca tescillenen ilk  Kovid-19 aşısı" olmuştu.

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İngiltere AstraZeneca koronavirüs aşı
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