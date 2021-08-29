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İngiltere Afganistan'dan tahliyeleri tamamladı

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 1:33 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 1:33

İngiltere, Afganistan'dan yaptığı tahliyeleri dün saat 21.25'te Kabil Havalimanı'ndan gerçekleşen son uçuşla tamamladı.


İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter'dan yaptığı açıklamada,  tahliye operasyonunda son uçuşun dün gerçekleştiğini duyurarak, şu ifadeleri  kullandı:
 
 "Bu gece (28 Ağustos) 21.25'te son Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı  Kabil Havalimanı'ndan ayrıldı ve askeri ve Afgan personelin tahliyesine son  verildi. 14 gün içinde 165'ten fazla uçuşta 15 binden fazla kişi uçakla taşındı.  Silahlı kuvvetlerimizle gurur duymalı, daha iyi bir yaşam için gelenleri  ağırlamalı ve geride kalanlara üzülmeliyiz. Onlara olan borcumuz ayrılmamızla  bitmiyor. Alınacak çok ders olacak ama son 20 yılda inanılmaz başarıların,  cesaretin ve kurulan dostlukların sonsuz örnekleri de var. Hayatını kaybedenleri  unutmayacağız."
 
İngiltere'nin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığı sona erdi
 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tahliye operasyonlarına ilişkin  yaptığı açıklamada, 20 yıl önce, 11 Eylül saldırılarının ardından tüm insanlar  için daha parlak bir gelecek yaratmak amacıyla ilk İngiliz askerinin Afgan  topraklarına ayak bastığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
 
"Son İngiliz askerlerinin ülkeden ayrılması, son 20 yılda feda  ettiğimiz her şeyi ve elde ettiğimiz her şeyi derinlemesine düşünmek için bir an.  Afganistan'daki angajmanımızın doğası değişmiş olabilir ancak ülke için  hedeflerimiz değişmedi. Son 20 yılın kazanımlarını korumak ve Afgan halkına hak  ettikleri geleceği vermek için şimdi elimizdeki tüm diplomatik ve insani araçları  kullanacağız."
 
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da ekiplerin 15 binden fazla  kişiyi tahliye etmek için gece gündüz çalıştığını belirterek, "Geri çekilmeden  sonra, yerleştirmeye uygun olanları (Afganları) üçüncü ülkeler veya güvenli hale  getirilirse Kabil Havalimanı aracılığıyla yerleştirmeye devam edeceğiz."  ifadesini kullandı.
 
 İngiltere'nin Kabil'deki büyükelçiliği, Afganistan'da diplomatik bir  varlık yeniden kurulana kadar geçici olarak Katar'a taşınacak.
 
Ülke basınında yer alan haberlere göre, tahliye edilenler arasında, en  küçüğü sadece 1 günlük yaklaşık 2 bin 200 çocuk bulunuyor.
 
 Afganistan'dan yapılan tahliyeler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana  İngiltere'nin en büyük askeri tahliyesi olarak kaydedildi.

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İngiltere Afganistan Kabil Havalimanı
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