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İngilizlere yasak geliyor! 1 Ocak'tan itibaren izin verilmeyecek...

10 Aralık 2020 Perşembe - 11:20 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 11:20

Brexit'in geçiş süreci 31 Aralık 2020'de sona eriyor. Brüksel ve Londra arasında anlaşma kavgası sürerken İngiliz vatandaşlarının 1 Ocak'tan itibaren AB'ye zaruri olmayan bir seyahat gerçekleştirmesi engellenecek.


İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılış süreci (Brexit) 31 Aralık 2020'de sona eriyor. Geçiş sürecinin bitmesiyle İngiltere ve Avrupa Birliği arasında karşılıklı tavizler yeni anlaşmalara varılmadığı takdirde sona erecek.
 
İngiliz gazetesi Financial Times, bu nedenle 1 Ocak 2021'den itibaren seyahat yasağına İngiltere'nin de dahil olacağını yazdı.
 
Gazetenin aktardıklarına göre yeni yılda Avrupa Birliği ülkelerine girmek isteyen İngilizler geri çevrilecek. Sadece geçerli bir sebebi bulunan vatandaşların AB'ye girmesine izin verilecek.
 
Avrupa Birliği corona virüs önlemleri kapsamında birlik dışından çok az ülkenin vatandaşlarının geçişine izin veriyor.
 
Brüksel ve Londra'nın geçiş sonrası dönemi halen belirleyememesi nedeniyle seyahat yasağı da uygulamaya girmiş olacak.
 
Avrupa Birliği'nin seyahat yasağı kuralı işçileri, diplomatları, sağlık çalışanlarını, askeri personeli ve mevsimlik işçileri kapsamıyor.

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